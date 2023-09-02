وظائف بشركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية (ساسرف)، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكدإن، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمقر الشركة بمدينة الجبيل، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- محلل استقطاب المواهب.

(Talent Acquisition Analyst)

2- مهندس التآكل.

(Sr. Corrosion Engineer)

3- مهندس العمليات (التقطير).

(Sr. Process Engineer (Distillation))

4- مهندس NDT أول.

(Sr. NDT Engineer)

مكان العمل:

– مدينة الجبيل.

طريقة التقديم:

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