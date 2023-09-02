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وظائف بشركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
وظائف بشركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية (ساسرف)، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكدإن، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمقر الشركة بمدينة الجبيل، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- محلل استقطاب المواهب.
(Talent Acquisition Analyst)

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2- مهندس التآكل.
(Sr. Corrosion Engineer)

3- مهندس العمليات (التقطير).
(Sr. Process Engineer (Distillation))

4- مهندس NDT أول.
(Sr. NDT Engineer)

مكان العمل:

– مدينة الجبيل.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على بقية الشروط المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة أرامكو ساسرف:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

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