وظائف بشركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية (ساسرف)، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكدإن، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمقر الشركة بمدينة الجبيل، وفقاً للتفاصيل التالية:
1- محلل استقطاب المواهب.
(Talent Acquisition Analyst)
2- مهندس التآكل.
(Sr. Corrosion Engineer)
3- مهندس العمليات (التقطير).
(Sr. Process Engineer (Distillation))
4- مهندس NDT أول.
(Sr. NDT Engineer)
– مدينة الجبيل.
– للاطلاع على بقية الشروط المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة أرامكو ساسرف:
رابط التقديم: (اضغط هنا)