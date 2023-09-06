وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية في (مجال السكرتارية) لا تشترط الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– سكرتير.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة المكتبية) أو ما يعادلها.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
من ضمن المهام الوظيفية:
– السكرتير مسؤول عن إجراء الخدمات الإدارية وتنظيم الاجتماعات والجداول الزمنية.
– التنسيق بين اللوجستيات وإعداد المراسلات.
– تحسين الأنظمة والعمليات بما يتوافق مع أفضل الممارسات ويقيم علاقات عمل مع الأطراف المعنية داخلياً.
– يتعامل مع استقبال الزوار والرد على المكالمات الهاتفية والتأكد من توجيهها بشكل صحيح.
– تنظيم اجتماعات المدير المباشر وتحضير التقارير والمراسلات بما يتناسب مع التوجيهات.
– تحديث قاعدة البيانات بالأسماء والأرقام للرجوع إليها في المستقبل.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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