وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية في (مجال السكرتارية) لا تشترط الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سكرتير.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة المكتبية) أو ما يعادلها.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

من ضمن المهام الوظيفية:

– السكرتير مسؤول عن إجراء الخدمات الإدارية وتنظيم الاجتماعات والجداول الزمنية.

– التنسيق بين اللوجستيات وإعداد المراسلات.

– تحسين الأنظمة والعمليات بما يتوافق مع أفضل الممارسات ويقيم علاقات عمل مع الأطراف المعنية داخلياً.

– يتعامل مع استقبال الزوار والرد على المكالمات الهاتفية والتأكد من توجيهها بشكل صحيح.

– تنظيم اجتماعات المدير المباشر وتحضير التقارير والمراسلات بما يتناسب مع التوجيهات.

– تحديث قاعدة البيانات بالأسماء والأرقام للرجوع إليها في المستقبل.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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