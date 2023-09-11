وظائف بـ الهيئة الملكية بالجبيل برواتب تصل لـ 26 ألف ريال

القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم إطلاق جوهرة جبل عمر على قطعتي أرض بمساحة 13.152 مترًا تداول يغلق على انخفاض 78 نقطة الدوسري: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الإعلام يعزز المحتوى محليًا هيئة تنظيم الإعلام الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا سلطان عمان يستقبل ولي العهد القوات البحرية السعودية والباكستانية تختتم مناورات تمرين نسيم البحر لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد على الطائف تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه من بندقية شوزن مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية وجازان على النحو التالي:
– محاسب – عدد 1 – للجنسين – الجبيل
– مطور تطبيقات – عدد 2 – للجنسين – الجبيل
– مراقب عمال – عدد 3 – للرجال – الجبيل
– أخصائي استقبال -عدد 1 – للرجال – الجبيل
– فني أجهزة راديو – عدد 1 – للرجال – جازان
– أخصائي تخطيط – عدد 5 – للرجال – جازان
– أمين مستودع – عدد 3 – للرجال – جازان
– مشرف – عدد 1 – للرجال – جازان
– مدير مشروع – عدد 6 – للجنسين – ينبع
– عامل تثبيت أنابيب – عدد 1 – للرجال – الجبيل
– مساعد فني تكييف – عدد 1 – للجنسين – الجبيل
– مراقب نظافة مرافق – عدد 2 – للرجال – جازان
– عامل – عدد 1 – للجنسين – الجبيل
– مدير النظافة – عدد 1 – للجنسين – ينبع
– الكفاءة
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس
الرواتب الإجمالية تتراوح من 5,000 إلى 26,500 ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.
– الجبيل
– ينبع
– جازان
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
محمد سعد الشريف
يسمح التوظيف للمتقاعدين انا معي دبلوم معهد الاتصالات الملكية ولا سلكية + الثانوية العامة + عدد من الدورات + خدمة ٣٦ سنة