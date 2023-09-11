وظائف بـ الهيئة الملكية بالجبيل برواتب تصل لـ 26 ألف ريال

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية وجازان على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– محاسب – عدد 1 – للجنسين – الجبيل

– مطور تطبيقات – عدد 2 – للجنسين – الجبيل

– مراقب عمال – عدد 3 – للرجال – الجبيل

– أخصائي استقبال -عدد 1 – للرجال – الجبيل

– فني أجهزة راديو – عدد 1 – للرجال – جازان

– أخصائي تخطيط – عدد 5 – للرجال – جازان

– أمين مستودع – عدد 3 – للرجال – جازان

– مشرف – عدد 1 – للرجال – جازان

– مدير مشروع – عدد 6 – للجنسين – ينبع

– عامل تثبيت أنابيب – عدد 1 – للرجال – الجبيل

– مساعد فني تكييف – عدد 1 – للجنسين – الجبيل

– مراقب نظافة مرافق – عدد 2 – للرجال – جازان

– عامل – عدد 1 – للجنسين – الجبيل

– مدير النظافة – عدد 1 – للجنسين – ينبع

المؤهلات المطلوبة:

– الكفاءة

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

الرواتب:

الرواتب الإجمالية تتراوح من 5,000 إلى 26,500 ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

مناطق التوظيف:

– الجبيل

– ينبع

– جازان

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا