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وظائف بـ الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عبر برنامج التأهيل والإحلال

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
وظائف بـ الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عبر برنامج التأهيل والإحلال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع الصناعية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مُحلل طلبات خدمة.
– ميكانيكي محرك ديزل.
– أخصائي المساندة الفنية.
– مدير تغذية (راتب 11,250 ريالاً).
– فني معدات طبية.
– فني أجهزة تكييف.
– مسؤول السلامة.
– مسؤول قاعدة بيانات (DBA).

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أماكن العمل:

– الجبيل.
– ينبع.
– رأس الخير.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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