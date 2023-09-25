وظائف بـ الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عبر برنامج التأهيل والإحلال

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع الصناعية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مُحلل طلبات خدمة.
– ميكانيكي محرك ديزل.
– أخصائي المساندة الفنية.
– مدير تغذية (راتب 11,250 ريالاً).
– فني معدات طبية.
– فني أجهزة تكييف.
– مسؤول السلامة.
– مسؤول قاعدة بيانات (DBA).
– الجبيل.
– ينبع.
– رأس الخير.
– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
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