وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظيفة (موظف إداري) في مقرها بمدينة (الرياض) لحملة الدبلوم فأعلى على النحو التالي:
– موظف إداري (الرياض)
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على الدبلوم فأعلى في التخصصات الإدارية ويفضل (إدارة أعمال، إدارة عامة، سكرتارية، إدارة مكتبية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم.
– لا يشترط الخبرة (يفضل من لديهم خبرة سنة فأعلى).
– إجادة اللغة الإنجليزية (STEP : 75 ) (IELTS : 5) ) أو TOFEL (IBT : 51) (PBT : 466).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
– تنفيذ وتقديم الدعم الإداري اليومي للإدارة أو القسم وخدمة التصوير عن الحاجة.
– تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج القسم وتسجيل وتتبع الاتصالات الواردة والصادرة.
– إعداد تقارير وتحليل البيانات الأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية كما هو مطلوب.
– إدارة الجداول الزمنية التنفيذية وضمان اتخاذ الترتيبات اللوجستية للاجتماعات والزيارات الميدانية.
– ترتيب المكالمات الجماعية وجدولة الاجتماعات.
– إعداد تصاريح السفر وضمان أن جميع المواعيد أو الاجتماعات محجوزة بشكل صحيح.
– الرد على جميع المكالمات الواردة وتحويلها.
– إدارة الاستفسارات اليومية الروتينية والرجوع إلى الشخص المناسب لاتخاذ إجراءات فورية.
– طلب اللوازم المكتبية وطلب صيانة المعدات ومتابعتها.
– المساعدة في صيانة قاعدة البيانات ونظام الملفات الإلكترونية والنسخ الورقية.
– استلام وفحص وتسجيل وتوزيع وتحديد أولويات البريد الوارد الإلكتروني والعادي.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/3/1هـ (الموافق 2023/9/16م).