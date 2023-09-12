وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظيفة (موظف إداري) في مقرها بمدينة (الرياض) لحملة الدبلوم فأعلى على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– موظف إداري (الرياض)

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على الدبلوم فأعلى في التخصصات الإدارية ويفضل (إدارة أعمال، إدارة عامة، سكرتارية، إدارة مكتبية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم.

– لا يشترط الخبرة (يفضل من لديهم خبرة سنة فأعلى).

– إجادة اللغة الإنجليزية (STEP : 75 ) (IELTS : 5) ) أو TOFEL (IBT : 51) (PBT : 466).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

المهام الوظيفية:

– تنفيذ وتقديم الدعم الإداري اليومي للإدارة أو القسم وخدمة التصوير عن الحاجة.

– تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج القسم وتسجيل وتتبع الاتصالات الواردة والصادرة.

– إعداد تقارير وتحليل البيانات الأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية كما هو مطلوب.

– إدارة الجداول الزمنية التنفيذية وضمان اتخاذ الترتيبات اللوجستية للاجتماعات والزيارات الميدانية.

– ترتيب المكالمات الجماعية وجدولة الاجتماعات.

– إعداد تصاريح السفر وضمان أن جميع المواعيد أو الاجتماعات محجوزة بشكل صحيح.

– الرد على جميع المكالمات الواردة وتحويلها.

– إدارة الاستفسارات اليومية الروتينية والرجوع إلى الشخص المناسب لاتخاذ إجراءات فورية.

– طلب اللوازم المكتبية وطلب صيانة المعدات ومتابعتها.

– المساعدة في صيانة قاعدة البيانات ونظام الملفات الإلكترونية والنسخ الورقية.

– استلام وفحص وتسجيل وتوزيع وتحديد أولويات البريد الوارد الإلكتروني والعادي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/3/1هـ (الموافق 2023/9/16م).