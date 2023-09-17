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للعمل في 4 مدن

وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ مساءً
وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (Gasco)، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات لحملة كافة المؤهلات في مناطق المملكة – وفقاً للتفاصيل التالية:

أماكن العمل:

– جدة.
– الرياض.
– الدمام.
– المدينة المنورة.

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المسمى الوظيفي:

– سائق ناقلة.

التفاصيل:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل (سارية المفعول).
– أن يكون لدى الموظف رغبة بالعمل بين مدن المملكة.
– الراتب الإجمالي: 5,000 ريال.
– حوافز شهرية تصل إلى 3,000 ريال.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة الغاز، عبر موقعها الرسمي:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )

 

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