وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (Gasco)، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات لحملة كافة المؤهلات في مناطق المملكة – وفقاً للتفاصيل التالية:

أماكن العمل:

– جدة.

– الرياض.

– الدمام.

– المدينة المنورة.

المسمى الوظيفي:

– سائق ناقلة.

التفاصيل:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل (سارية المفعول).

– أن يكون لدى الموظف رغبة بالعمل بين مدن المملكة.

– الراتب الإجمالي: 5,000 ريال.

– حوافز شهرية تصل إلى 3,000 ريال.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة الغاز، عبر موقعها الرسمي:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )