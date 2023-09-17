وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (Gasco)، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات لحملة كافة المؤهلات في مناطق المملكة – وفقاً للتفاصيل التالية:
– جدة.
– الرياض.
– الدمام.
– المدينة المنورة.
– سائق ناقلة.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل (سارية المفعول).
– أن يكون لدى الموظف رغبة بالعمل بين مدن المملكة.
– الراتب الإجمالي: 5,000 ريال.
– حوافز شهرية تصل إلى 3,000 ريال.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة الغاز، عبر موقعها الرسمي:
– رابط التقديم: ( اضغط هنا )