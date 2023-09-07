وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف إدارية شاغرة في مجال (السكرتارية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات الإدارية على النحو التالي:
– سكرتير
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الإدارة المكتبية
– إدارة المستشفيات
– تخصصات السكرتارية
– أو ما يعادلهم
– الدبلوم
– البكالوريوس
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى (الدبلوم، البكالوريوس)
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج المايكروسوفت.
– لا يشترط الخبرة.
– تنظيم جداول الإجازات للموظفين بالتعاون مع رئيس القسم.
– استلام ونسخ وتوزيع المراسلات والتقارير مع الحفاظ على السرية.
– مراجعة الوثائق للتأكد من ملاءمتها.
– إنشاء وتنفيذ وصيانة نظام حفظ الملفات لجميع المراسلات.
– المساعدة في مجموعة متنوعة من الواجبات البسيطة.
– إعداد المراسلات والتقارير وميزانية الإدارة والوثائق الأخرى.
– اتخذا الترتيبات اللازمة لاستلام البريد الصادر والطرود.
– الرد على جميع المكالمات الواردة وتوجيهها واستقبال وإرسال الرسائل.
– ترتيب وتنسيق اللجان والاجتماعات والمكان.
– استقبال الزوار واستقبالهم وتوجيه الجمهور العام إلى الموظفين المناسبين.
– تسجيل اجتماعات إدارة القسم والموظفين.
– أداء جميع الواجبات الأخرى كما هو مطلوب.
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