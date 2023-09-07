وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف إدارية شاغرة في مجال (السكرتارية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات الإدارية على النحو التالي:

– سكرتير

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– الإدارة المكتبية

– إدارة المستشفيات

– تخصصات السكرتارية

– أو ما يعادلهم

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى (الدبلوم، البكالوريوس)

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج المايكروسوفت.

– لا يشترط الخبرة.

المهام الوظيفية:

– تنظيم جداول الإجازات للموظفين بالتعاون مع رئيس القسم.

– استلام ونسخ وتوزيع المراسلات والتقارير مع الحفاظ على السرية.

– مراجعة الوثائق للتأكد من ملاءمتها.

– إنشاء وتنفيذ وصيانة نظام حفظ الملفات لجميع المراسلات.

– المساعدة في مجموعة متنوعة من الواجبات البسيطة.

– إعداد المراسلات والتقارير وميزانية الإدارة والوثائق الأخرى.

– اتخذا الترتيبات اللازمة لاستلام البريد الصادر والطرود.

– الرد على جميع المكالمات الواردة وتوجيهها واستقبال وإرسال الرسائل.

– ترتيب وتنسيق اللجان والاجتماعات والمكان.

– استقبال الزوار واستقبالهم وتوجيه الجمهور العام إلى الموظفين المناسبين.

– تسجيل اجتماعات إدارة القسم والموظفين.

– أداء جميع الواجبات الأخرى كما هو مطلوب.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا