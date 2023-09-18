Icon

الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات Icon أمطار غزيرة على العرضيات حتى المساء Icon كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي بالرياضة العالمية Icon وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon موسم الرياض يرسم خططاً مستقبلية تواكب التطورات العالمية Icon زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال إيطاليا Icon ابتكار شيء جديد طريقك إلى الثراء الكبير في أسرع وقت Icon مدني الرياض يحرر قدم طفل علقت بمكبر صوت Icon الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين Icon توضيح من حساب المواطن بشأن دعم العاطل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدة تخصصات

وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف إدارية و تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- مدير الحساب.
(Account Manager)

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا

الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا

نجاح جراحة ترميم معقدة لقاع جمجمة مريض في جازان

نجاح جراحة ترميم معقدة لقاع جمجمة مريض في جازان

– ما لا يقل عن سنة واحدة من الخبرة ذات الصلة في إدارة الحسابات.
– يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

2- مهندس رئيسي إدارة الوصول.
(Access Management Lead Engineer)

– ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها.

3- مدير المكافآت وإدارة المواهب.
(Total Rewards & Talent Management Director)

– يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– يفضل الحصول على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة، ويفضل 3 سنوات من الخبرة في المستوى الإداري.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف هيئة الزكاة عبر الموقع الرسمي للهيئة:

1- مدير الحساب:
(اضغط هنا)

2- مهندس رئيسي إدارة الوصول:
(اضغط هنا)

3- مدير المكافآت وإدارة المواهب:
(اضغط هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك
العالم

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك

العالم
فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا
الرياضة

فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا

الرياضة
مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب
حصاد اليوم

مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب

حصاد اليوم
جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات القبول
العالم

جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات...

العالم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 231.49 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو في جدة
أخبار أمنية

القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو...

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

وظائف
لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم
العالم

لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش...

العالم