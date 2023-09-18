وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف إدارية و تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- مدير الحساب.

(Account Manager)

– ما لا يقل عن سنة واحدة من الخبرة ذات الصلة في إدارة الحسابات.

– يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

2- مهندس رئيسي إدارة الوصول.

(Access Management Lead Engineer)

– ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها.

3- مدير المكافآت وإدارة المواهب.

(Total Rewards & Talent Management Director)

– يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– يفضل الحصول على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة، ويفضل 3 سنوات من الخبرة في المستوى الإداري.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف هيئة الزكاة عبر الموقع الرسمي للهيئة:

1- مدير الحساب:

(اضغط هنا)

2- مهندس رئيسي إدارة الوصول:

(اضغط هنا)

3- مدير المكافآت وإدارة المواهب:

(اضغط هنا)