وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف إدارية و تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:
1- مدير الحساب.
(Account Manager)
– ما لا يقل عن سنة واحدة من الخبرة ذات الصلة في إدارة الحسابات.
– يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
2- مهندس رئيسي إدارة الوصول.
(Access Management Lead Engineer)
– ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها.
3- مدير المكافآت وإدارة المواهب.
(Total Rewards & Talent Management Director)
– يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– يفضل الحصول على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة، ويفضل 3 سنوات من الخبرة في المستوى الإداري.
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف هيئة الزكاة عبر الموقع الرسمي للهيئة:
1- مدير الحساب:
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2- مهندس رئيسي إدارة الوصول:
(اضغط هنا)
3- مدير المكافآت وإدارة المواهب:
(اضغط هنا)