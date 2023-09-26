وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، (لا تشترط خبرة سابقة) لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– محل تطوير الأعمال

– محلل دعم آليات المحتوى المحلي

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– المالية

– الاقتصاد

– الهندسة (عام)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– لا يشترط خبرة للخريجين الجدد.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا