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وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، (لا تشترط خبرة سابقة) لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– محل تطوير الأعمال
– محلل دعم آليات المحتوى المحلي

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– المالية
– الاقتصاد
– الهندسة (عام)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– لا يشترط خبرة للخريجين الجدد.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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