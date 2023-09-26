وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، (لا تشترط خبرة سابقة) لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
– محل تطوير الأعمال
– محلل دعم آليات المحتوى المحلي
– إدارة الأعمال
– المالية
– الاقتصاد
– الهندسة (عام)
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– لا يشترط خبرة للخريجين الجدد.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا