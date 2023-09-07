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وظائف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
وظائف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف الشاغرة وذلك وفق التفاصيل والمجالات التالية:

الوظائف المتاحة

– وظائف هندسية

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– المراقبة والتحكم

– العلاقات العامة والإعلام

– التسويق والبيع

– الدراسات القرآنية

– الدراسات الإسلامية

– اللغة العربية

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

– التفرغ التام للوظيفة.

– الخبرات والدورات يجب أن تكون في نفس مجال الوظيفة المعلن عنها.

– جميع المؤهلات العلمية من خارج المملكة يجب أن تكون من جهات معترف بها لدى وزارة التعليم ويكون قد تم إصدار قرار معادلة للمؤهل.

– يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

– اجتياز المتقدم جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.

– المستندات ترسل بصيغة PDF.

إرشادات التقديم:

– يجب على المتقدم تسجيل رقم الجوال والبريد الالكتروني بشكل صحيح عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع حيث سيتم من خلالها التواصل مع المتقدمين على الوظائف الشاغرة في حال ترشيحهم.

– على الراغبين في التقدم على الوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع.

طريقة التقديم:

– التخصصات: (الهندسة، التقنية، الفنية، المراقبة والتحكم، العلاقات العامة والإعلام) يبدأ التقديم الأحد 1445/2/18 هـ (الموافق 2023/9/3 م).

– التخصصات: (التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية) يبدأ التقديم الخميس 1445/2/22 هـ (الموافق 2023/9/7 م).

التقديم عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

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