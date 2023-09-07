وظائف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

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أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف الشاغرة وذلك وفق التفاصيل والمجالات التالية:
– وظائف هندسية
– وظائف تقنية
– وظائف فنية
– المراقبة والتحكم
– العلاقات العامة والإعلام
– التسويق والبيع
– الدراسات القرآنية
– الدراسات الإسلامية
– اللغة العربية
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.
– التفرغ التام للوظيفة.
– الخبرات والدورات يجب أن تكون في نفس مجال الوظيفة المعلن عنها.
– جميع المؤهلات العلمية من خارج المملكة يجب أن تكون من جهات معترف بها لدى وزارة التعليم ويكون قد تم إصدار قرار معادلة للمؤهل.
– يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.
– اجتياز المتقدم جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.
– المستندات ترسل بصيغة PDF.
– يجب على المتقدم تسجيل رقم الجوال والبريد الالكتروني بشكل صحيح عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع حيث سيتم من خلالها التواصل مع المتقدمين على الوظائف الشاغرة في حال ترشيحهم.
– على الراغبين في التقدم على الوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع.
– التخصصات: (الهندسة، التقنية، الفنية، المراقبة والتحكم، العلاقات العامة والإعلام) يبدأ التقديم الأحد 1445/2/18 هـ (الموافق 2023/9/3 م).
– التخصصات: (التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية) يبدأ التقديم الخميس 1445/2/22 هـ (الموافق 2023/9/7 م).
التقديم عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا