وظائف تعليمية شاغرة في جدة بعدة تخصصات

أعلنت مدارس دار الذكر الأهلية بجدة فتح باب التوظيف للعام الدراسي الحالي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- معلم حاسب آلي.

2- معلم أحياء

3- معلم لغة انجليزية.

4- معلم علوم.

5- علوم إدارية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/02/18هـ الموافق 2023/09/03م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

2- أو عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]