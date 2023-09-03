Icon

وظائف تعليمية شاغرة في جدة بعدة تخصصات Icon بوادر لعودة مرفأ الخُبر للحياة بعد توقف 37 عامًا Icon اكتمال الربط التقني لتأهيل الممارسين العقاريين Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكمي جمهورية سان مارينو Icon شركة بوبا العربية تعلن عن 25 وظيفة شاغرة Icon 5 آلاف مستخدم يوميًا لحافلات النقل بالشرقية Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع Icon طيران ناس يوقع اتفاقية مع “طيبة لتشغيل المطارات” لإطلاق مركز عمليات جديد في المدينة المنورة Icon 2.5 مليون اتصال بـ طوارئ 911 خلال شهر Icon السعودية تشارك بمؤتمر الجيومكاني الدولي في القاهرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
 للعام الدراسي الحالي 1445هـ

وظائف تعليمية شاغرة في جدة بعدة تخصصات

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
وظائف تعليمية شاغرة في جدة بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مدارس دار الذكر الأهلية بجدة فتح باب التوظيف للعام الدراسي الحالي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- معلم حاسب آلي.
2- معلم أحياء
3- معلم لغة انجليزية.
4- معلم علوم.
5- علوم إدارية.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة

وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة

أماكن يحظر فيها صيد الحيوانات البرية

أماكن يحظر فيها صيد الحيوانات البرية

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/02/18هـ الموافق 2023/09/03م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

2- أو عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم