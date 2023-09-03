وظائف تعليمية شاغرة في جدة بعدة تخصصات بوادر لعودة مرفأ الخُبر للحياة بعد توقف 37 عامًا اكتمال الربط التقني لتأهيل الممارسين العقاريين الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكمي جمهورية سان مارينو شركة بوبا العربية تعلن عن 25 وظيفة شاغرة 5 آلاف مستخدم يوميًا لحافلات النقل بالشرقية وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع طيران ناس يوقع اتفاقية مع “طيبة لتشغيل المطارات” لإطلاق مركز عمليات جديد في المدينة المنورة 2.5 مليون اتصال بـ طوارئ 911 خلال شهر السعودية تشارك بمؤتمر الجيومكاني الدولي في القاهرة
أعلنت مدارس دار الذكر الأهلية بجدة فتح باب التوظيف للعام الدراسي الحالي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- معلم حاسب آلي.
2- معلم أحياء
3- معلم لغة انجليزية.
4- معلم علوم.
5- علوم إدارية.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/02/18هـ الموافق 2023/09/03م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
2- أو عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]