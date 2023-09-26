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وظائف تعليمية وإدارية شاغرة في الرياض

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
وظائف تعليمية وإدارية شاغرة في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مدارس التربية الإسلامية توفر وظائف تعليمية وإدارية (رجال / نساء) بمدينة الرياض (حي الرحمانية)، في جميع التخصصات، وتسعى مدارس التربية الإسلامية في تقديم لكل معلم ومعلمة أفضل الامتيازات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– رئيس فريق لقسم الرياضيات (رجال).
– رئيس فريق لقسم اللغة الإنجليزية (رجال / نساء).
– معلمين ومعلمات جميع التخصصات.
– أخصائي مناهج واختبارات (رجال / نساء).
– مدير قسم العلاقات العامة (نساء).
– مسؤولة التصوير والإعلان (شبكات التواصل الاجتماعي).

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تفاصيل الوظائف:

– تقدم مدارس التربية الإسلامية برنامج تدريبي متكامل يساهم في مساعدة حديثي التخرج على تطوير مهاراتهم وتعميق معرفتهم بالإضافة إلى مميزات أخرى فإذا كنت أحد أعضاء فريق مدارسنا سيصبح بإمكانك بناء مسيرة مهنية هادفة تساهم بشكل مباشر في التأثير الإيجابي على جيل المستقبل الواعد بدلاً من الحصول على وظيفة فحسب.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/03/11هـ الموافق 2023/09/26م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى التخصص في عنوان البريد): [email protected]

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