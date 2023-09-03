Icon

تشكيل قمة آرسنال ضد مانشستر يونايتد المتوقع Icon أمن الطرق يحذر قائدي المركبات بمكة المكرمة Icon صورة السفينة وسط صحراء أرال فوتوشوب Icon إجراءات التعامل مع ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا Icon مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح Icon رونالدو ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي Icon وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود Icon بدء مباشرة بلاغات المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة الأعمال Icon سيرجيو راموس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للاتحاد Icon ميتا تتيح خدمة جديدة في فيسبوك وانستغرام بدون إعلانات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لشغلها بمواطنين سعوديين للعمل بحرس الحدود.

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، أن التقديم على الوظائف متاح بدءاً من الغد، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع المديرية ولمدة 3 أيام.

قد يهمّك أيضاً
السديس لمؤذني المسجد الحرام: عظموا رسالة الحرمين الدينية عالميًّا

السديس لمؤذني المسجد الحرام: عظموا رسالة الحرمين الدينية عالميًّا

تقويم التعليم: الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام

تقويم التعليم: الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
3- حسن السيرة والسلوك.

 موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم غدٍ الاثنين، بتاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م.

طريقة التقديم:

ويمكن التقديم على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود، عن طريق الرابط التالي اضغط هنا .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم