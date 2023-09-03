وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لشغلها بمواطنين سعوديين للعمل بحرس الحدود.
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، أن التقديم على الوظائف متاح بدءاً من الغد، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع المديرية ولمدة 3 أيام.
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
3- حسن السيرة والسلوك.
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم غدٍ الاثنين، بتاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م.
ويمكن التقديم على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود، عن طريق الرابط التالي اضغط هنا .