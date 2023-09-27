وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس ميكانيكي.
– أخصائي أول العمليات البحرية.
– مهندس إنشائي.
– مهندس الكهرباء والأجهزة.
– أخصائي سياسات وتخطيط الموارد البشرية.
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)