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وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مهندس إصلاح: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مساعد مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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