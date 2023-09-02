وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مشاريع الشركة السياحية.
وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول أنظمة الجهد المنخفض.
– أخصائي أول ميكانيكي.
– أخصائي أول معماري ومدني.
– أخصائي أول المناظر الطبيعية.
– أخصائي أول كهربائي.
– أخصائي معلومات المشاريع.
– مدير الهندسة المعمارية.
– محلل أول التخطيط المالي.
– مدير أول التخطيط والتحليل المالي.
– مدير أول تقييم الأنظمة.
– مدير الإنشاءات.
– أخصائي مشاريع.
– مدير أول الامتثال البيئي.
– أخصائي التحرير.
– مدير المشاريع.
– منسق المشاريع.
وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)