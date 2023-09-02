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وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ مساءً
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس أول معدات دوارة (الجبيل).

– ممثل مبيعات (الدمام).

– فني كهربائي (الرياض).

– مفتش مراقبة الجودة (الرياض).

– مساعد مستودع (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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