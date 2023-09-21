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وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وجازان، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول تخطيط الصيانة (الجبيل).

– فني ميكانيكي (الرياض).

– مساعد إداري (جازان).

– منسق أول الصيانة (الجبيل).

– مشغل رافعة شوكية (الرياض).

– فني كهربائي (الرياض).

– فني مرافق/ ميكانيكي (الرياض).

– أخصائي تحليل البيانات والأعمال (الرياض).

– أخصائي أول الفهرسة (الجبيل).

– مهندس سلامة العمليات (ينبع).

– أخصائي ميكانيكي (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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