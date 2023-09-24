وظائف شاغرة بشركة السعودية للتموين

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي الجودة والصحة والسلامة والبيئة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.
وبيّنت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علم الأحياء الدقيقة، تكنولوجيا الأغذية، علوم الأغذية)، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)