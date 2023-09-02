وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والدمام، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس اتصالات أول (الرياض).

– مدير منصة تقنية المعلومات/ التطبيقات (الرياض).

– مشرف الدعم الفني لتقنية المعلومات (الرياض).

– أخصائي إدارة المرافق (الدمام).

– مهندس إنشائي (جازان).

– مشرف مناوب منشأة (الرياض).

– استشاري وظيفي أول (الرياض).

– محاسب عام (الرياض).

– مطور أول برمجيات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)