وظائف شاغرة بشركة النهدي في 3 مدن

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في كل من مكة المكرمة، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الأنف والأذن والحنجرة (مكة المكرمة).

– أخصائي تقنيات الأشعة (مكة المكرمة).

– أخصائي أول التكامل/ تقنية المعلومات (جدة).

– أخصائي دعم عمليات تقنية المعلومات (الرياض).

– محاسب حسابات المدفوعات (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)