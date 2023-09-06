وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف تطوير للخدمات التعليمية

وبيّنت شركة تطوير للخدمات التعليمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف تطبيقات الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– خبير فني تصميم واجهة المستخدم: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي فني أول تعليم الكتروني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنيات تعليم، مناهج وطرق تدريس، حاسب آلي)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تطوير للخدمات التعليمية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)