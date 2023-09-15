وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير المعدات والتجهيزات.
– مساعد مدير تطوير البرمجيات.
– مدير أول البناء.
– مدير أول بناء القدرات.
– أخصائي أول مشتريات.
– مدير أول عمليات المجتمع.
– مساعد مدير اكتساب المواهب.
وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)