وظائف شاغرة بشركة نوماك في 4 مدن

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الرياض، والشقيق، والقرية، وأملج.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس سلسلة التوريد (الرياض).

– مدير الصيانة (الشقيق).

– مساعد فني ميكانيكي (عدد وظيفتين/ الشقيق).

– رجل إطفاء (القرية).

– مهندس معالجة مياه الصرف الصحي (أملج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)