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وظائف شاغرة بشركة ينبع أرامكو سينوبك ياسرف

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة ينبع أرامكو سينوبك ياسرف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف) في ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية (منها وظيفة لا تتطلب الخبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– ممثل خدمات الدعم (لا تتطلب خبرة)
– مشرف سلامة
– مهندس ميكانيكي
– مشغل
– محلل محاسبي
– محلل نظم تقنية المعلومات

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– المحاسبة
– المالية
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكيميائية
– أو ما يعادلها

مزايا العمل في شركة ياسرف:

– مرتبات مغرية.
– برنامج لتمليك المساكن للسعوديين.
– برنامج الادخار الوظيفي.
– بدل مواصلات.
– بدل سكن.
– تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعا.
– بدل نقل.
– مكافأة سنوية.
– برامج تدريب وتطوير.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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