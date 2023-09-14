وظائف شاغرة بشركة ينبع أرامكو سينوبك ياسرف

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف) في ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية (منها وظيفة لا تتطلب الخبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
– ممثل خدمات الدعم (لا تتطلب خبرة)
– مشرف سلامة
– مهندس ميكانيكي
– مشغل
– محلل محاسبي
– محلل نظم تقنية المعلومات
– إدارة الأعمال
– المحاسبة
– المالية
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكيميائية
– أو ما يعادلها
– مرتبات مغرية.
– برنامج لتمليك المساكن للسعوديين.
– برنامج الادخار الوظيفي.
– بدل مواصلات.
– بدل سكن.
– تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعا.
– بدل نقل.
– مكافأة سنوية.
– برامج تدريب وتطوير.
التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا