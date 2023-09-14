وظائف شاغرة بشركة ينبع أرامكو سينوبك ياسرف

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف) في ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية (منها وظيفة لا تتطلب الخبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– ممثل خدمات الدعم (لا تتطلب خبرة)

– مشرف سلامة

– مهندس ميكانيكي

– مشغل

– محلل محاسبي

– محلل نظم تقنية المعلومات

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– المحاسبة

– المالية

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الكيميائية

– أو ما يعادلها

مزايا العمل في شركة ياسرف:

– مرتبات مغرية.

– برنامج لتمليك المساكن للسعوديين.

– برنامج الادخار الوظيفي.

– بدل مواصلات.

– بدل سكن.

– تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعا.

– بدل نقل.

– مكافأة سنوية.

– برامج تدريب وتطوير.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا