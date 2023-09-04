وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض (مركز حكومي تابع لوزارة التعليم) عن طرح وظائف (إدارية، تقنية، تربوية) شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

– مسؤول قاعدة البيانات

– مدير قسم الأبحاث والتميز المعرفي

– مدير قسم حوكمة الأبحاث التقنية والرقمية

– مدير قسم إجراءات العمل

– مهندس شبكات

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– تخصصات التربية والتعليم

– التعليم الإلكتروني

– التربية الخاصة

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– هندسة البرمجيات

– هندسة الشبكات

– تقنية المعلومات

– نظم معلومات الحاسب

– تخصصات أخرى

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.

– توفر المهارات أو الخبرات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– مهارات عالية في التواصل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح على الوظائف من اليوم الاثنين، 1445/2/19هـ، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.