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وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض (مركز حكومي تابع لوزارة التعليم) عن طرح وظائف (إدارية، تقنية، تربوية) شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

– مسؤول قاعدة البيانات
– مدير قسم الأبحاث والتميز المعرفي
– مدير قسم حوكمة الأبحاث التقنية والرقمية
– مدير قسم إجراءات العمل
– مهندس شبكات

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– تخصصات التربية والتعليم
– التعليم الإلكتروني
– التربية الخاصة
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– هندسة البرمجيات
– هندسة الشبكات
– تقنية المعلومات
– نظم معلومات الحاسب
– تخصصات أخرى

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.
– توفر المهارات أو الخبرات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– مهارات عالية في التواصل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح على الوظائف من اليوم الاثنين، 1445/2/19هـ، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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