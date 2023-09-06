Icon

إغلاق طريق “جدة – المدينة” غدًا لإزالة جسر مشاة Icon وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني Icon ارتفاع أسعار النفط وخام برنت إلى 90.21 دولار للبرميل Icon موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة Icon لوحات مميزة اليوم عبر أبشر و4 خطوات للتسجيل Icon أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات Icon اليوم.. أول أيام الصفري ومدته 27 يومًا Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.17 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 7 وظائف إدارية وتقنية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي ميزانية.
2- مسؤول قاعدة البيانات.
3- مهندس شبكات.
4- مدير نظام.
5- مدير قسم الأبحاث والتميز المعرفي.
6- مدير قسم الحوكمة التقنية والرقمية.
7- مدير قسم إجراءات العمل.

قد يهمّك أيضاً
3 أهداف لـ برنامج الولاء الوظيفي لموظفي القطاع العام

3 أهداف لـ برنامج الولاء الوظيفي لموظفي القطاع العام

3 طرق لتجنب العدوى الطفيلية الأكثر شيوعًا

3 طرق لتجنب العدوى الطفيلية الأكثر شيوعًا

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– المحاسبة.
– المالية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية وتفحص 7,514 عينة غذاء
السعودية اليوم

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية...

السعودية اليوم
الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية
الرياضة

الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية

الرياضة
شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية
العالم

شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية

العالم
توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج
حساب المواطن

توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج

حساب المواطن
ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد
الرياضة

ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد

الرياضة
وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات

حصاد اليوم
إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور سلوك مستهتر وتشوه بصري
السعودية اليوم

إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور...

السعودية اليوم
فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي
السعودية اليوم

فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي

السعودية اليوم