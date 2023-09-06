وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 7 وظائف إدارية وتقنية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي ميزانية.
2- مسؤول قاعدة البيانات.
3- مهندس شبكات.
4- مدير نظام.
5- مدير قسم الأبحاث والتميز المعرفي.
6- مدير قسم الحوكمة التقنية والرقمية.
7- مدير قسم إجراءات العمل.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– المحاسبة.
– المالية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– أو ما يعادلها.
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