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لحملة الشهادة الجامعية بالرياض

وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، هندسة مشاريع) أو أي تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة الداخلية.
– يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.

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2- مشرف مراجعة داخلية تقني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو أي تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة.
– يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.

 

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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