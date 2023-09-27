وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، هندسة مشاريع) أو أي تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة الداخلية.
– يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.
2- مشرف مراجعة داخلية تقني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو أي تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة.
– يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.
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