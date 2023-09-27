وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، هندسة مشاريع) أو أي تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة الداخلية.

– يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.

2- مشرف مراجعة داخلية تقني:

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو أي تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة.

– يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا