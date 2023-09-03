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يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

وظائف شاغرة بـ المعهد السعودي التقني للتعدين

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
وظائف شاغرة بـ المعهد السعودي التقني للتعدين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين بمنطقة الحدود الشمالية (عرعر) عن فتح التوظيف (رجال / نساء) للوظائف الإدارية، للعمل بمسمى (مساعد إداري).

واشترط المعهد أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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المسمى الوظيفي:

– مساعد إداري.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على درجة دبلوم / بكالوريوس في تخصص (السكرتارية التنفيذية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة المكتبية، تخصصات السكرتارية) أو تخصصات ذات صلة .
3- أن يكون لدية خبرة في أنظمة وإجراءات الإدارة المكتبية وإجادة مهارات التواصل والتنظيم وحل المشكلات.
4- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس (وورد – أكسل – بوربوينت – أوت لوك).
5- اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وأي اختبارات يجريها القسم المختص.
6- يفضّل من لدية خبرة عملية في نفس المجال لا تقل عن سنتين.
7- يفضّل من لدية خبرة في التعامل مع الأنظمة الالكترونية التعليمية مثل (Moodle , MS Planner , etc).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/02/18هـ الموافق 2023/09/03م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/02/22هـ الموافق 2023/09/07م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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