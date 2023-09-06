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وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية (دبلوم فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول حماية ومراقبة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الجغرافيا) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

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2- رئيس مبرمجين:
– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مُشرف مساحين:
– درجة الدبلوم في تخصص (المساحة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مساح:
– درجة الدبلوم في تخصص (المساحة) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

5- رئيس مهندسين (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات علاقة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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