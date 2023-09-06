وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية (دبلوم فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مسؤول حماية ومراقبة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الجغرافيا) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- رئيس مبرمجين:

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مُشرف مساحين:

– درجة الدبلوم في تخصص (المساحة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مساح:

– درجة الدبلوم في تخصص (المساحة) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

5- رئيس مهندسين (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات علاقة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا