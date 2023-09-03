وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية وتقنية لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في عدة مدن بالمملكة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

– مهندس كهرباء.

– مراقب عمال طرق.

– مشغل حاسب آلي.

– مهندس ميداني أول.

– مسؤول النظام.

– كهربائي.

– عامل تثبيت أنابيب.

– عامل تصنيع.

– مشغل.

– مفتش سلامة.

– ميكانيكي سيارات.

– فني تركيب أنابيب.

– أخصائي دعم تقني.

– محلل استجابة حوادث.

– أخصائي إدارة مشاريع.

– منسق إدارة المشاريع.

– مطور أعلى مواقع الشبكة العنكبوتية.

– مهندس الشبكة.

وظائف الهيئة الملكية:

– مدرب – هندسة السلامة والحرائق.

– أخصائي تخطيط قوى عاملة.

– مهندس أخصائي دعم فني.

– أخصائي تمريض.

– مدير برنامج الخدمات الصحية.

– رئيس قسم الوثائق والمعلومات.

– رئيس قسم السلامة.

– رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.

– مدير إدارة المباني.

– مدير إدارة الطرق.

– أستاذ مساعد – هندسة كيميائية (انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية).

– مدرب (هندسة ميكانيكية – لحام).

– مدرب – هندسة التصنيع.

– أستاذ مساعد – هندسة كيميائية (عمليات فصل المواد).

– مدير إدارة النقل والمعدات.

– رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.

– رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث.

– رئيس قسم التصاريح والأنظمة البيئية.

– رئيس قسم استمرارية الأعمال.

– مدير الإدارة الهندسية.

– رئيس قسم الهندسة القيمية.

– رئيس قسم سلامة الإنشاءات.

– رئيس قسم الإنشاءات الصناعية.

– رئيس قسم صحة البيئة.

– رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.

– مدير إدارة المرافق العامة.

– رئيس قسم النقل.

– رئيس قسم صيانة مباني المنشآت العامة.

– رئيس قسم الطرق بالمنطقة الصناعية.

– رئيس قسم العلاقات الحكومية ومساندة المستثمر.

– رئيس قسم الصناعات الأساسية والثانوية.

– مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني.

– رئيس قسم الاتفاقيات التجارية والسكنية.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف الهيئة الملكية عبر بوابة التأهيل والإحلال:

1- وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

( اضغط هنا )

2- وظائف الهيئة الملكية:

( اضغط هنا )