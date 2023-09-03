وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية وتقنية لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في عدة مدن بالمملكة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– مهندس كهرباء.
– مراقب عمال طرق.
– مشغل حاسب آلي.
– مهندس ميداني أول.
– مسؤول النظام.
– كهربائي.
– عامل تثبيت أنابيب.
– عامل تصنيع.
– مشغل.
– مفتش سلامة.
– ميكانيكي سيارات.
– فني تركيب أنابيب.
– أخصائي دعم تقني.
– محلل استجابة حوادث.
– أخصائي إدارة مشاريع.
– منسق إدارة المشاريع.
– مطور أعلى مواقع الشبكة العنكبوتية.
– مهندس الشبكة.
– مدرب – هندسة السلامة والحرائق.
– أخصائي تخطيط قوى عاملة.
– مهندس أخصائي دعم فني.
– أخصائي تمريض.
– مدير برنامج الخدمات الصحية.
– رئيس قسم الوثائق والمعلومات.
– رئيس قسم السلامة.
– رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.
– مدير إدارة المباني.
– مدير إدارة الطرق.
– أستاذ مساعد – هندسة كيميائية (انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية).
– مدرب (هندسة ميكانيكية – لحام).
– مدرب – هندسة التصنيع.
– أستاذ مساعد – هندسة كيميائية (عمليات فصل المواد).
– مدير إدارة النقل والمعدات.
– رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.
– رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث.
– رئيس قسم التصاريح والأنظمة البيئية.
– رئيس قسم استمرارية الأعمال.
– مدير الإدارة الهندسية.
– رئيس قسم الهندسة القيمية.
– رئيس قسم سلامة الإنشاءات.
– رئيس قسم الإنشاءات الصناعية.
– رئيس قسم صحة البيئة.
– رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.
– مدير إدارة المرافق العامة.
– رئيس قسم النقل.
– رئيس قسم صيانة مباني المنشآت العامة.
– رئيس قسم الطرق بالمنطقة الصناعية.
– رئيس قسم العلاقات الحكومية ومساندة المستثمر.
– رئيس قسم الصناعات الأساسية والثانوية.
– مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني.
– رئيس قسم الاتفاقيات التجارية والسكنية.
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