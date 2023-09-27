وظائف شاغرة بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف أمنية وسائقين بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– حارس أمن.
– سائق ناقلة (راتب يصل 8000 ريال).
– الرياض.
– المدينة المنورة.
– جدة.
– الدمام.
– أبها.
– تأسست شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عام 1963م (1383هـ)، وجاء ذلك بعد اندماج شركة (الغاز الأهلية في الدمام)، وشركة (“الغاز والتصنيع السعودية) عام 1975م (1395هـ). وتُعتبر الشركة رائدة في مجال غاز البترول المُسال (LPG) في المملكة العربية السعودية.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا