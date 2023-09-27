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للعمل في 5 مدن

وظائف شاغرة بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف أمنية وسائقين بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– حارس أمن.
– سائق ناقلة (راتب يصل 8000 ريال).

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أماكن العمل:

– الرياض.
– المدينة المنورة.
– جدة.
– الدمام.
– أبها.

نبذة عن الشركة:

– تأسست شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عام 1963م (1383هـ)، وجاء ذلك بعد اندماج شركة (الغاز الأهلية في الدمام)، وشركة (“الغاز والتصنيع السعودية) عام 1975م (1395هـ). وتُعتبر الشركة رائدة في مجال غاز البترول المُسال (LPG) في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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