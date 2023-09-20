وظائف شاغرة بفروع الطيران العماني

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أعلنت شركة الطيران العماني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والرياض.
وبيّنت شركة الطيران العماني، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف خدمة العملاء (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير المنطقة/ المبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، إدارة الطيران)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الطيران العماني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)