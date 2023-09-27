وظائف شاغرة بفروع شركة السودة للتطوير

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمكتب الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وفروعها في مدينة أبها.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة العقود.

– مدير إدارة الأراضي ونظم المعلومات الجغرافية.

– مدير مشتريات التنمية.

– مدير الضيافة.

– أخصائي مشتريات التنمية.

– أخصائي التخطيط والجدولة.

– أخصائي إدارة العقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)