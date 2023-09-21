طريف تتزين بـ الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 مرزوق الغانم عن محمد بن سلمان: هكذا يكون المسؤول عن التنمية مزرعة نموذجية لزراعة ما يقارب 2000 شجرة بُن بنجران وظائف شاغرة لدى فروع شركة ندى وظائف شاغرة لدى شركة الفنار وظائف شاغرة بفروع شركة سدافكو تعليق الخارجية الصينية على زيارة بشار الأسد لبكين تسمية الإبل شرط لقبول الاشتراك بمهرجان الملك عبدالعزيز تسمية أحد شوارع حائل باسم محمد الدعيع تقديرًا لإنجازاته التعاون يحسم ديربي القصيم بثنائية في الرائد ويصعد للوصافة
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الجوف، وينبع.
وأبرزت شركة سدافكو، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف المخزن (الجوف).
– مشرف المخزن (ينبع).
وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)