وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن

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أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.
وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار أول الخدمات المالية.
– أخصائي أول الامتثال المحاسبي والتقارير.
– مدير أول استشارات الأعمال.
– مساعد مدقق مالي.
– مستشار أول المخاطر المؤسسية.
– مستشار أول/ الخدمات الاستشارية للمحاسبة المالية.
– تنفيذي عمليات الاندماج والاستحواذ.
– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.
وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)