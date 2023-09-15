وظائف شاغرة بفروع مجموعة التركي

ابتكار أسرع سيارة إسعاف طائرة في العالم! دليل جديد على بقاء حمدالله في الاتحاد النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية ثنائية مراد باتنا تمنح التفوق لـ الفتح ضد الخليج في الشوط الأول إغلاق مدينة درنة ومخاوف من انتشار الأمراض وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة في البنك الإسلامي الهلال يتفوق على الرياض بثنائية في الشوط الأول حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، وخبير، وتيماء، ونيوم.
وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع (الخبر).
– مرشد سياحي (خيبر وتيماء).
– مدير مشروع (نيوم).
– موظف خدمة العملاء (الخبر).
– منسق العمليات قسم إيجار المركبات (عدة مدن).
– أخصائي مبيعات (عدة مدن).
وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)