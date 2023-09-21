وظائف شاغرة بفروع هيئة عقارات الدولة

لقطات لمسيرة المجندات السعوديات احتفالًا باليوم الوطني ضبط 1925 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة سانشو يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد أثناء مباراة بايرن ميونخ مطار دبي يشارك السعودية احتفالها باليوم الوطني الـ93 ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان فيصل بن فرحان: نتطلع لإسهام الحوار في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار التعاون يتقدم على الرائد بثنائية بيدرو والأحمد تعادل الاتفاق ضد الطائي في الشوط الأول السديس عن لقاء محمد بن سلمان: جمع الأصالة والمعاصرة لتحقيق الريادة الحضارية هيئة الترفيه تطلق مبادرة صناع السعادة بنسختها الثانية
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي علاقات العملاء (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– مشرف مساحين (جدة): شهادة الدبلوم في تخصص المساحة، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)