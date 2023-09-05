وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 4 مدن

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من المدينة المنورة، وجازان، وسكاكا، والرياض.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة (المدينة المنورة).
– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة (جازان).
– مدير العمليات الرقابية بالمنطقة (سكاكا).
– محلل خدمات موظفين (الرياض).
– مستشار مكتب تحقيق الرؤية (الرياض).
– أخصائي توقيع أول/ استلام مشاريع (الرياض).
– أخصائي عرض أول (الرياض).
– أخصائي مراقبة سير معاملات (الرياض).
– أخصائي أول مراقبة سير معاملات (الرياض).
– اخصائي أول الخدمات الداعمة والموائمة/ مكتب تحقيق الرؤية (الرياض).
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)