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وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم في 3 مدن

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من جدة، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس الشؤون المالية والخدمات المشتركة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

– محاسب فرع (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مهندس المشتريات/ ميكانيكي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– منسق ميكانيكي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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