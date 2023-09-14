وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية (منها وظائف لاتتطلب خبرة) لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
– أخصائي مكتب إدارة المشاريع
– مسؤول المسح الميداني
– أخصائي تخطيط موارد المؤسسات
– مصمم ومنتج إعلامي
– مصور فوتوغرافي
– مهندس برمجيات
– مهندس ميكانيكي
– مهندس برمجيات أول
– إدارة الأعمال
– التسويق
– التصوير أو الإنتاج
– التصميم الجرافيكي
– علم الحاسب الآلي
– هندسة البرمجيات
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة الحاسب
– هندسة البرمجيات
– الهندسة
– الهندسة الصناعية
– الهندسة الميكانيكية
– أو ما يعادلها
المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية
– الدبلوم
– البكالوريوس
تم تأسيس مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في عام 2016م، وهو مركز يهدف إلى تعزيز ودعم توجهات السعودية الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وإنشاء معامل متقدمة، وتطوير الابتكارات التقنية للمنتجات ذات الصلة بالدفاع والأمن.
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا