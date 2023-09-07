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وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ صباحاً
وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة (باحث علمي) في إدارة الأمان الإشعاعي في الأنشطة غير الإشعاعية في مقرها بالرياض، لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف

– هندسة نووية
– فيزياء إشعاعية
– فيزياء صحية

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة (لا يشترط تخصص محدد).
– المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
– خبرة سنتين كحد أدنى في مجال العمل.
– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.

الوصف الوظيفي:

المساهمة في ضمان الالتزام بأنظمة الهيئة في مجال الأمان الإشعاعي للأنشطة التي ينتج عنها إشعاعات معينة من المصادر الطبيعية (غير تلك المستخدمة في المجال الطبي والصناعي).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

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