وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة (باحث علمي) في إدارة الأمان الإشعاعي في الأنشطة غير الإشعاعية في مقرها بالرياض، لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف

– هندسة نووية

– فيزياء إشعاعية

– فيزياء صحية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة (لا يشترط تخصص محدد).

– المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.

– خبرة سنتين كحد أدنى في مجال العمل.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.

الوصف الوظيفي:

المساهمة في ضمان الالتزام بأنظمة الهيئة في مجال الأمان الإشعاعي للأنشطة التي ينتج عنها إشعاعات معينة من المصادر الطبيعية (غير تلك المستخدمة في المجال الطبي والصناعي).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا