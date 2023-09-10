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وظائف شاغرة بهيئة عقارات الدولة

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
وظائف شاغرة بهيئة عقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير إدارة الشؤون التنفيذية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: ( المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– كبير أخصائي إعداد ومتابعة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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