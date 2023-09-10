وظائف شاغرة بهيئة عقارات الدولة

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في وزارة الطاقة الداخلية تستعرض المشاريع التقنية بمعرض سيتي سكيب العالمي وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول عروض مارڤل الحية تنطلق في السعودية لأول مرة 4 جهات تستعرض الفرص الاستثمارية بمكة في معرض سيتي سكيب طيران ناس يطلق 6 رحلات مباشرة إلى أديس أبابا من الرياض وجدة الدفاع المدني ينفذ تجربة إطلاق صافرات الإنذار بتبوك الأربعاء توضيح من حساب المواطن بشأن الإفصاح عن دخل التابع
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة الشؤون التنفيذية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: ( المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
– كبير أخصائي إعداد ومتابعة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)