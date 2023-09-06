وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أداء البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر).

– كهربائي أول: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكهرباء، الإلكترونيات).

– منسق المخزون: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول منصة بحرية: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)