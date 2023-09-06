وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة قانونية الصين تطلق 4 أقمار صناعية من البحر للفضاء إعلان حالة الطوارئ في الشيشان وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية تمديد خفض أوبك+ يدفع توقعات أسعار النفط لـ93 دولارًا للبرميل جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول على جازان الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات ضد قوات التحالف تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر طعنًا بسكين بالشرقية مواطن يتفاجأ بنقل خدمات سائق تابع لمؤسسته دون علمه
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أداء البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر).
– كهربائي أول: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكهرباء، الإلكترونيات).
– منسق المخزون: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مهندس أول منصة بحرية: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)