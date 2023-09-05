وظائف شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس برمجيات أول.

– مساعد مهندس اختبارات المنتجات.

– مدير أول برامج المشاريع.

– مسؤول قاعدة البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)