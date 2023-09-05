Icon

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023 Icon لفتة إنسانية.. معلم يدفع طالبًا من ذوي الإعاقة خلال مباراة كرة قدم Icon الفراج: مشوار الاتحاد صعب في مونديال الأندية Icon السفير الإيراني لدى السعودية يباشر مهامه من الرياض Icon وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف Icon وظائف شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية Icon حميدان التركي في مقطع صوتي: أحتاج دعواتكم Icon معهد الإدارة العامة يحدد آخر مهلة لتبليغ قائمة الاحتياط Icon الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير

وظائف شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
وظائف شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
مدني الرياض يخمد حريقًا في 3 ورش بالصناعية القديمة

مدني الرياض يخمد حريقًا في 3 ورش بالصناعية القديمة

استضافة السعودية لـ Gamers 8 أثبت مكانتها كمركز عالمي لتطوير ألعاب الفيديو

استضافة السعودية لـ Gamers 8 أثبت مكانتها كمركز عالمي لتطوير ألعاب الفيديو

– مهندس برمجيات أول.

– مساعد مهندس اختبارات المنتجات.

– مدير أول برامج المشاريع.

– مسؤول قاعدة البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال
الرياضة

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ...

الرياضة
التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر حتى الاثنين
السعودية اليوم

التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر...

السعودية اليوم
النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ
آخر الاخبار

النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ

آخر الاخبار
أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء التريند
مشاهير

أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء...

مشاهير
ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء الوجه
العالم

ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء...

العالم
الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم السكني
السعودية اليوم

الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم...

السعودية اليوم
رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف المناطق
السعودية اليوم

رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5...

السعودية اليوم