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وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول استثمار وتشغيل الصناديق: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

– مدير عمليات الدمج والاستحواذ: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص المالية.

– مدير أول التخطيط الاستراتيجي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، الاقتصاد).

– مساعد تنمية الاستثمار: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، الاقتصاد).

– مساعد الاستثمار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، الاقتصاد).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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