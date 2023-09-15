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وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مستشار رئيسي الدعاوى والمنازعات الداخلية: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص القانون.

– أخصائي أول إدارة الصناديق الاستئمانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، إدارة التنمية الدولية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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