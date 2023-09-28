وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الطيران، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي هندسة الطائرات.
– أخصائي تخطيط الطائرات.
وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 7 أكتوبر 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)