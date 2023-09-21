Icon

شراكة لإنشاء مشروع سياحي جبلي في الباحة Icon معبد تحت الماء في الإسكندرية Icon سالم الدوسري: نادي الهلال يُعاني من ضغط المباريات Icon البنتاجون يوافق على صفقة بيع سلاح محتملة لـ السعودية بـ 500 مليون دولار Icon بولندا لن تنقل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا Icon مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي Icon جهاز جديد يغني عن حقن الإنسولين لمرضى السكري Icon معدل الوفيات بالصواعق في جازان الأعلى بالسعودية Icon وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon طفلة مسلسل الكبير أوي ليلى عدنان تحتفل بزفافها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في العليان القابضة

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة في العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
برشلونة يصعد لـ صدارة الدوري الإسباني بخماسية في بيتيس

برشلونة يصعد لـ صدارة الدوري الإسباني بخماسية في بيتيس

العلا من حلم إلى أهم الوجهات السياحية العالمية

العلا من حلم إلى أهم الوجهات السياحية العالمية

– مهندس صيانة (الرياض).

– فني أول صيانة (الرياض).

– محلل وظيفي أول (الرياض).

– مهندس المناقصات (الدمام).

– مساعد مدير التدقيق الداخلي (الرياض).

– أخصائي مبيعات (الخبر).

– ميكانيكي (الدمام).

– أمين مستودع (الرياض).

– محلل فني أول (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا
العالم

ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا

العالم
Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم
آخر الاخبار

Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم

آخر الاخبار
تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في طريف
السعودية اليوم

تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في...

السعودية اليوم
إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
السعودية اليوم

إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ...

السعودية اليوم
البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في طريقها لإفريقيا
حصاد اليوم

البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في...

حصاد اليوم
تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة
السعودية اليوم

تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على...

السعودية اليوم
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف