عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة الشباب بعد استبعاد قائمة السيف وظائف شاغرة في المجلس الصحي وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سامرف اتهام نجل بايدن بحيازة سلاح غير قانوني مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المروجين حمد المنصور: ما حدث يظل سرًّا بيني وبين رونالدو وهو إنسان مثقف ماركو فيراتي يخوض أول تجربة عربية بعد 15 عامًا بالملاعب الأوروبية 200 ألف حيوان قتلوا في اليونان بسبب العاصفة دانيال
أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة العامة للمجلس الصحي في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة المجلس الصحي أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التمويل والبنوك، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الاقتصاد، المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– منسق أبحاث صحية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الوبائيات، الصحة العامة).
وأوضحت إدارة المجلس الصحي أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)