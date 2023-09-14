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وظائف شاغرة في المجلس الصحي

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة في المجلس الصحي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة العامة للمجلس الصحي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المجلس الصحي

وبيّنت إدارة المجلس الصحي أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– رئيس وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التمويل والبنوك، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الاقتصاد، المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– منسق أبحاث صحية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الوبائيات، الصحة العامة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس الصحي أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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